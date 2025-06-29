Новая версия получит уменьшенный 1,32-дюймовый экран (против 1,5 дюйма у старшей модели) и вес всего 36,8 г. Часы будут выпускаться в двух цветах: чёрный и серебристый стальной корпус. Также будет доступна улучшенная функция «Оценка ума и тела», которая каждые 30 минут измеряет уровень усталости пользователя.

Ожидается, что 43-мм версия сохранит большинство характеристик старшей модели: защитное стекло Sapphire Crystal, процессор Snapdragon W5 Gen 1, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Часы будут работать на ColorOS Watch 7.0 на базе Wear OS 5 и поддерживать GPS, NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 и сенсоры для измерения пульса, температуры кожи и кислорода в крови.

Из-за уменьшенного размера ёмкость батареи будет ниже, чем у 46-мм версии (648 мАч), но точные данные раскроют 8 июля.