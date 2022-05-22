Они что-то знают: Apple хочет сократить количество производств в Китае

Индия и Вьетнам, на которые уже приходится небольшая часть мирового производства Apple, входят в число стран, которые компания рассматривает в качестве альтернативы Китаю, сказали собеседники The Wall Street Journal.

По данным аналитиков, более 90% продукции Apple, такой как iPhone, iPad и ноутбуки MacBook, производится в Китае сторонними подрядчиками. Сильная зависимость Apple от страны является потенциальным риском из-за накаляющихся отношений между Китаем и США, говорят аналитики.

Любой шаг Apple, крупнейшей американской компании по рыночной капитализации, направленный на увеличение производства за пределами Китая, может повлиять на действия других западных компаний, которые уже думали над подобным решением, заявило издание.