Они еще там? Американскую базу в Сирии обстреляли ракетами

09:33, 26 ноября 2022
1 мин.
Они еще там? Американскую базу в Сирии обстреляли ракетамиПострадавших нет
Учитывая, что войска США все еще находятся в Сирии, с ними могут происходить не самые приятные происшествия. Так, Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американская база подверглась ракетному обстрелу. Об этом, со ссылкой на Пентагон, сообщают РИА Новости.
По данным Пентагона, в результате ударов пострадавших нет.
“Две ракеты были нацелены на силы коалиции на патрульной базе США в аль-Шаддади, Сирия. В результате атаки никто не пострадал, имуществу также не было нанесено никакого ущерба”, — цитирует сообщение издание.
В сообщении командование также заявило, что данный инцидент является угрозой для сил коалиции. А это, в свою очередь, ведет к “дестабилизации в регионе”.