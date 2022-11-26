Они еще там? Американскую базу в Сирии обстреляли ракетами

По данным Пентагона, в результате ударов пострадавших нет.

“Две ракеты были нацелены на силы коалиции на патрульной базе США в аль-Шаддади, Сирия. В результате атаки никто не пострадал, имуществу также не было нанесено никакого ущерба”, — цитирует сообщение издание.

В сообщении командование также заявило, что данный инцидент является угрозой для сил коалиции. А это, в свою очередь, ведет к “дестабилизации в регионе”.