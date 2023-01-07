«Они убили бы нас»: Армия США решила купить очки Microsoft несмотря на жалобы солдат

В октябре прошлого года появились сообщения о том, что очки Microsoft, которые разрабатывались в течение двух лет и были частью контракта на сумму до 22 миллиардов долларов, были далеко не фаворитами солдат. В частности, они могли предупреждать противников об их местонахождении.

«Устройства убили бы нас», — цитировали СМИ одного из военных-испытателей. Однако, как утверждается, для нового заказа Microsoft значительно переделает очки, основываясь на отзывах, полученных при тестировании.