«Они убили бы нас»: Армия США решила купить очки Microsoft несмотря на жалобы солдат

20:21, 07 января 2023
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«Они убили бы нас»: Армия США решила купить очки Microsoft несмотря на жалобы солдатПравда, очки переделают
Стало известно, что Армия США заказала у Microsoft высокотехнологичные боевые очки, основанные на HoloLens. Это устройство дополненной реальности уже тестировали на военных, и они очень плохо о нём отзывались.
Фото: GetArchive
В октябре прошлого года появились сообщения о том, что очки Microsoft, которые разрабатывались в течение двух лет и были частью контракта на сумму до 22 миллиардов долларов, были далеко не фаворитами солдат. В частности, они могли предупреждать противников об их местонахождении.
«Устройства убили бы нас», — цитировали СМИ одного из военных-испытателей. Однако, как утверждается, для нового заказа Microsoft значительно переделает очки, основываясь на отзывах, полученных при тестировании.