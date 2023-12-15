Они вам не дикари: викинги были продвинутыми стоматологами

В ходе исследования, проведенного Институтом одонтологии Гетеборгского университета, было изучено более 3 000 зубов из останков викингов в Варнеме (Швеция), датируемых X—XII вв.еками. Удивительно, но почти половина зубов викингов имела кариозные поражения, а признаки зубной инфекции присутствовали в 4% зубов.

Что действительно примечательно, так это наблюдаемые попытки викингов ухаживать за своими зубами, включая использование зубочисток, подпиливание передних зубов и проведение стоматологических процедур на инфицированных зубах. На одном моляре даже было аккуратно заделано отверстие, что напоминает современные стоматологические методы, используемые для снятия зубной боли.

Исследователи предполагают, что викинги обладали знаниями об уходе за зубами, однако возникает вопрос, выполняли ли они эти процедуры сами или прибегали к посторонней помощи.

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