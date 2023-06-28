Они везде: ИИ-инструменты, которые уже изменили современные мировые отрасли

Они везде: ИИ-инструменты, которые уже изменили современные мировые отраслиИ это лишь малая их часть
Глобальный рынок ИИ переживает значительный рост, его объем уже оценивается более чем в 136 миллиардов долларов, и ожидается, что в ближайшие семь лет он увеличится более чем в 13 раз. Технологии ИИ прокладывают свой путь в различные отрасли, развивая их деятельность. Вот некоторые заметные области, в которых ИИ оказывает влияние:
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1
В финансовой сфере такие виртуальные помощники, как Erica от Bank of America и Eno от Capital One, помогают пользователям осуществлять банковские операции и выявлять мошенничество. Компания Enova использует ИИ для предоставления кредитов и улучшения финансовой аналитики.
Анализ данных выигрывает от использования инструментов ИИ, таких как Tableau и Power BI, которые обеспечивают понимание и визуализацию данных. Research AI и KNIME помогают анализировать данные пользователей и создавать индивидуальные решения для работы с данными, а Splunk занимается индексированием данных в режиме реального времени.
В индустрии развлечений такие платформы ИИ, как Lyrical Labs и SyncFloor, помогают генерировать тексты песен и подбирать лицензионную музыку к визуальному контенту. Lumen5 преобразует текст в видеоконтент, а Tubular Labs обеспечивает аналитику видео на различных платформах.
В играх ИИ помогает создавать «умных» неигровых персонажей, улучшать дизайн игр, выявлять мошенников и улучшать игровой процесс. Unity и Google Play используют ИИ для статистики игр, рекомендаций и маркетинговых стратегий.
А вот в здравоохранении ИИ все чаще используется для выявления заболеваний, улучшения ухода за пациентами, поиска лекарств и персонализированной терапии. IBM Watson Health помогает в диагностике рака, BlueDot прогнозирует вспышки инфекционных заболеваний, Atomwise ускоряет разработку лекарств, а Wellframe составляет индивидуальные планы лечения.
Отметим, что это далеко не весь список, потому что многие компании не афишируют использовании ИИ в своей работе, другие лишь к этому готовятся. Но можно с уверенностью сказать, что это лишь начало и почти все отрасли, так или иначе, будут связаны с искусственным интеллектом.