Они везде: ИИ-инструменты, которые уже изменили современные мировые отрасли

В финансовой сфере такие виртуальные помощники, как Erica от Bank of America и Eno от Capital One, помогают пользователям осуществлять банковские операции и выявлять мошенничество. Компания Enova использует ИИ для предоставления кредитов и улучшения финансовой аналитики.

Анализ данных выигрывает от использования инструментов ИИ, таких как Tableau и Power BI, которые обеспечивают понимание и визуализацию данных. Research AI и KNIME помогают анализировать данные пользователей и создавать индивидуальные решения для работы с данными, а Splunk занимается индексированием данных в режиме реального времени.

В индустрии развлечений такие платформы ИИ, как Lyrical Labs и SyncFloor, помогают генерировать тексты песен и подбирать лицензионную музыку к визуальному контенту. Lumen5 преобразует текст в видеоконтент, а Tubular Labs обеспечивает аналитику видео на различных платформах.

В играх ИИ помогает создавать «умных» неигровых персонажей, улучшать дизайн игр, выявлять мошенников и улучшать игровой процесс. Unity и Google Play используют ИИ для статистики игр, рекомендаций и маркетинговых стратегий.

А вот в здравоохранении ИИ все чаще используется для выявления заболеваний, улучшения ухода за пациентами, поиска лекарств и персонализированной терапии. IBM Watson Health помогает в диагностике рака, BlueDot прогнозирует вспышки инфекционных заболеваний, Atomwise ускоряет разработку лекарств, а Wellframe составляет индивидуальные планы лечения.

Отметим, что это далеко не весь список, потому что многие компании не афишируют использовании ИИ в своей работе, другие лишь к этому готовятся. Но можно с уверенностью сказать, что это лишь начало и почти все отрасли, так или иначе, будут связаны с искусственным интеллектом.