Они заменят ваш смартфон: у MediaTek появился новый партнер в производстве AR-очков

Они заменят ваш смартфон: у MediaTek появился новый партнер в производстве AR-очковМожет и не сразу
В рамках сотрудничества компании Meta* и MediaTek намерены открыть новый рубеж в области «умных» очков, выйдя за рамки обыденности и перейдя в сферу дополненной реальности (AR). Объявление, сделанное в ходе саммита MediaTek 2023, раскрывает планы по созданию передовых AR-очков, призванных «органично» соединить виртуальный и физический миры.
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В отличие от своих предшественников, эти футуристические очки будут оснащены встроенным «видоискателем», позволяющим пользователям без труда сканировать QR-коды, читать сообщения и многое другое.
Партнерство призвано произвести «революцию» в AR-очках, решив такие проблемы, как громоздкость и нулевая эстетичность. Опыт MediaTek в создании SoC сыграет ключевую роль в создании «изящных и эффективных» AR-очков.
Хотя конкретные детали об очках пока не разглашаются, энтузиасты с нетерпением ожидают выхода в 2025 году версии с видоискателем и более совершенных моделей, запланированных на 2027 год.
*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена