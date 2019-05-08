Онлайн-игры и порносайты назвали главными интернет-угрозами для россиян

В опросе участвовали 1,2 тысячи человек в возрасте от 18 до 44 лет из 61 региона страны. 53% участников ответили, что считают главной угрозой в интернете многопользовательские игры, 48% — социальные сети, а 45% — сайты с сексуальным контентом. Почти треть респондентов согласилась с тем, что опасны в первую очередь сайты знакомств, а 30%, что даркнет.

Помимо этого участникам задали вопрос: «Какие из интернет-угроз оказывают наиболее негативное влияние на молодежь России?». 49% сочли, что экстремистские организации, которые занимаются вербовкой в интернете. 41% вспомнил про «группы смерти», 26% назвали кибербуллинг (травлю в интернете), а 24% — пропаганду вредных привычек (наркомании, алкоголизма).

Председательница Молодёжного парламента при Госдуме, который был одним из организаторов опроса, заявила, что готова выступать за ужесточение контроля контента рунета и блокировки сайтов.