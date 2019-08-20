Онлайн-игры признали способом «поумнеть»

Исследователи из Университета Калифорнии в Ирвине использовали Lumosity. Эта платформа объединяет «развивающие мозг» игры. Впрочем учёные всё равно применяли только одну игру «Приливы и отливы». Именно она лучше всего подходила для тренировки многозадачности.

В «Приливы и отливы» играли миллионы людей с 2012 по 2017 годы. Исследователи произвольно выбрали примерно 1000 пользователей. Среди них были и люди в возрасте от 21 до 30 лет, завершившие менее 60 учебных занятий, и люди в возрасте от 71 до 80 лет, завершившие как минимум 1000 занятий.

В итоге учёные увидели, что большинство пожилых игроков могут сравниться и даже превзойти молодых по навыку работать в режиме многозадачности.