Онлайн-кинотеатр просит отключить VPN ради полного доступа. Даже если он отключён

В ТАСС написали, что медиасервис Megogo временно недоступен из-за технических сложностей. Отмечается, что уже ведутся работы по восстановлению доступа к эфиру. Журналисты ссылаются на пресс-службу Megogo. «Спешим сообщить, что из-за нестандартных технических сложностей наш медиасервис временно недоступен. Мы делаем всё возможное для скорейшего возвращения на ваши экраны», — сказали там.

Ранее сообщалось, что проходили DDoS-атаки на раздел «ТВ» в Megogo. Сервера медиаплатформы находятся в Киеве. Источники пишут, что 28 февраля компания удалила со своей площадки все российские фильмы из-за российско-украинского конфликта.