Онлайн-кинотеатр просит отключить VPN ради полного доступа. Даже если он отключён

Наука и технологии
Сегодня в 13:47
1 мин.
Онлайн-кинотеатр просит отключить VPN ради полного доступа. Даже если он отключёнMegogo
Онлайн-кинотеатр Megogo вывесил на своё сайте плашку с просьбой отключить VPN для доступа к полной коллекции фильмов. Она не пропадает, даже если VPN действительно отключён.
Выглядит это так:
В ТАСС написали, что медиасервис Megogo временно недоступен из-за технических сложностей. Отмечается, что уже ведутся работы по восстановлению доступа к эфиру. Журналисты ссылаются на пресс-службу Megogo. «Спешим сообщить, что из-за нестандартных технических сложностей наш медиасервис временно недоступен. Мы делаем всё возможное для скорейшего возвращения на ваши экраны», — сказали там.
Ранее сообщалось, что проходили DDoS-атаки на раздел «ТВ» в Megogo. Сервера медиаплатформы находятся в Киеве. Источники пишут, что 28 февраля компания удалила со своей площадки все российские фильмы из-за российско-украинского конфликта.
Источник: DTF