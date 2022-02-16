Онлайн-магазин Amazon обрабатывает файлы со скоростью превышающую миллисекунду в два раза

Amazon объявиила об огромном увеличении скорости обработки данных в своем сервисе облачного хранения. Согласно сообщению в блоге AWS, скорость операций чтения EFS обычно колебалась в пределах 1 мс, но после того, как они "щелкнули переключателем", скорость операций чтения снизилась вдвое. Теперь пользователи могут рассчитывать на скорость до 600 микросекунд.

При этом сообщается, что клиенты AWS смогут пользоваться этими скоростями без дополнительной оплаты, что должно стать “приятным бонусом”.

Все это происходит на фоне “противостояния” Microsoft и Amazon на рынке облачных сервисов, где Microsoft забирает все большую часть рынка.