Наука и технологии
Опубликовано 27 июня 2025, 22:10
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Онлайн-обучение меняет работу сердца и мозга — исследование Томских учёных

Что изменяется
Учёные Томского государственного университета изучают, как онлайн-обучение влияет на тело человека, особенно на работу мозга, сердца и уровень стресса. Ранее внимание уделялось в основном психологии, а теперь исследователи смотрят на физиологию.
Онлайн-обучение меняет работу сердца и мозга — исследование Томских учёных

© Ferra.ru

В экспериментах участвовали студенты, которые сдавали зачёты разными способами: лично, онлайн на компьютере и с помощью ChatGPT. Учёные измеряли давление, сердцебиение, активность мозга и уровень гормона стресса — кортизола.

Результаты показали, что при общении с преподавателем студенты испытывают больше волнения и стресса, чем при онлайн-тестах. Однако при дистанционной сдаче снижается сосредоточенность, и решения даются медленнее и менее точно.

По словам руководителя проекта Леонида Капилевича, онлайн-обучение имеет плюсы, но приводит к разрыву между виртуальными и реальными навыками — как вождение в симуляторе и на настоящей дороге.

Итоги исследований планируют представить к концу 2025 года.

Источник:Наука.рф
Автор:Максим Многословный
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