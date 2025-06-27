Опубликовано 27 июня 2025, 22:101 мин.
Онлайн-обучение меняет работу сердца и мозга — исследование Томских учёныхЧто изменяется
Учёные Томского государственного университета изучают, как онлайн-обучение влияет на тело человека, особенно на работу мозга, сердца и уровень стресса. Ранее внимание уделялось в основном психологии, а теперь исследователи смотрят на физиологию.
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В экспериментах участвовали студенты, которые сдавали зачёты разными способами: лично, онлайн на компьютере и с помощью ChatGPT. Учёные измеряли давление, сердцебиение, активность мозга и уровень гормона стресса — кортизола.
Результаты показали, что при общении с преподавателем студенты испытывают больше волнения и стресса, чем при онлайн-тестах. Однако при дистанционной сдаче снижается сосредоточенность, и решения даются медленнее и менее точно.
По словам руководителя проекта Леонида Капилевича, онлайн-обучение имеет плюсы, но приводит к разрыву между виртуальными и реальными навыками — как вождение в симуляторе и на настоящей дороге.
Итоги исследований планируют представить к концу 2025 года.