Онлайн-сервисы начали запрещать снимать дома для вечеринок

Трагедия произошла 31 октября в калифорнийском городе Оринда. Люди сняли через Airbnb дом для празднования Хэллоуина. В итоге на вечеринке началась стрельба. Погибли пять человек.

По словам гендиректора Airbnb, сервис также удвоит усилия по борьбе с неразрешёнными вечеринками и оскорбительным поведением хозяев и гостей, в том числе таким, которое может привести к подобным случившемуся событиям.

Airbnb планирует расширить возможности ручной проверки бронирований «с высоким риском» на сервисе. Нарушителей будут блокировать. Также компания создаст группу быстрого реагирования для работы с объявлениями о сдаче домов для вечеринок.