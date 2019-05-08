Онлайн-торговлю лекарствами в России разрешат только с курьерами-фармацевтами

Первое чтение законопроект прошёл ещё в 2017 году. До сих пор, второе чтение только готовится, а онлайн-продажа лекарств в России запрещена. Теперь депутаты предложили следующие изменения для законопроекта: внести запрет на продажу безрецептурных препаратов, наркотических и психотропных препаратов; разрешить доставку только курьерам со специальным образованием. Кроме того, дистанционную продажу можно будет вести только тем аптечным организациям, у которых есть особая лицензия.

Первое время лекарства онлайн можно будет купить в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Если законопроект одобрят, он вступит в силу 1 января 2020 года.