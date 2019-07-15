Онлайн-знакомства окончательно вытеснили все другие способы

Красной линией на нём обозначены интернет-знакомства. Видно, как она стремится вверх и «обгоняет» другие способы знакомства, в том числе встречи в барах и ресторанах и через друзей. Интересно, что на графике есть вариант «знакомство в церкви». Но, как видно, он совсем не популярен.

Если смотреть в динамике, то получается довольно занятно. Так, в 1940 году почти 80% пар знакомились через семью, друзей или в учебных заведениях. Теперь же 67% пар знакомятся либо в барах либо онлайн.