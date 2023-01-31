OnlyFans опроверг блокировку россиян

Об этом журналисты узнали в пресс-службе OnlyFans. «Эта история (прим. блокировка пользователей из России) не верна. Возникла техническая проблема, которая затронула некоторые регионы и теперь решена», – сказали в компании.

В ТАСС подтвердили, что сайт OnlyFans снова начал открываться в России.