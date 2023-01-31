OnlyFans опроверг блокировку россиян

16:36, 31 января 2023
1 мин.
OnlyFans опроверг блокировку россиянЭто был технический сбой
Ранее в России перестал открываться сайт OnlyFans. СМИ сообщили о возможной блокировке. Теперь представители сервиса рассказали, что это был технический сбой.
Фото: Unsplash
Об этом журналисты узнали в пресс-службе OnlyFans. «Эта история (прим. блокировка пользователей из России) не верна. Возникла техническая проблема, которая затронула некоторые регионы и теперь решена», – сказали в компании.
В ТАСС подтвердили, что сайт OnlyFans снова начал открываться в России.