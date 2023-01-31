Наука и технологии
16:36, 31 января 2023
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OnlyFans опроверг блокировку россиян

Это был технический сбой

Ранее в России перестал открываться сайт OnlyFans. СМИ сообщили о возможной блокировке. Теперь представители сервиса рассказали, что это был технический сбой.

OnlyFans опроверг блокировку россиян

Фото: Unsplash

Об этом журналисты узнали в пресс-службе OnlyFans. «Эта история (прим. блокировка пользователей из России) не верна. Возникла техническая проблема, которая затронула некоторые регионы и теперь решена», – сказали в компании.

В ТАСС подтвердили, что сайт OnlyFans снова начал открываться в России.

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