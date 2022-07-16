"Оно боится": Amazon открыто агитирует против вступления сотрудников в профсоюзы

Фотографии новых цифровых вывесок были присланы Engadget одним из сотрудников предприятия. Антипрофсоюзные слайды циклически сменяют друг друга, каждый из которых активно отговаривает работников от подписания профсоюзной карточки. "Это постоянно крутится на экране, пока люди заходят и выходят со своих смен, - сказал сотрудник, - когда они уходят на перерыв или на обед".