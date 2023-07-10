ООН начнёт доставлять гуманитарную помощь в опасные зоны с помощью роботов с искусственным интеллектом

Это поможет сохранить жизни сотрудников и водителей, которые занимаются тем же самым прямо сейчас.

На данный момент ВПП уже использует около 50 таких автомобилей в Южном Судане, однако для их управления всё ещё требуются водители.

Но уже в 2024 году планируется внедрить беспилотные авто со встроенным искусственным интеллектом, которые будут автономно доставлять гуманитарную помощь в опасные районы.

Сообщается, что ВПП приняло данное решение на фоне усиления нападений на гуманитарных работников. Организация уже потеряла трёх сотрудников в начале 2023 года в Судане.

Использование роботизированных автомобилей станет важным шагом вперёд для обеспечения безопасности персонала и эффективной доставки гуманитарной помощи.