ООН начнёт доставлять гуманитарную помощь в опасные зоны с помощью роботов с искусственным интеллектом

ООН начнёт доставлять гуманитарную помощь в опасные зоны с помощью роботов с искусственным интеллектомВсё ради безопасности участников миссии
Организация Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) планирует использовать роботизированные автомобили с искусственным интеллектом для доставки гуманитарной помощи в опасные зоны.
Это поможет сохранить жизни сотрудников и водителей, которые занимаются тем же самым прямо сейчас.
На данный момент ВПП уже использует около 50 таких автомобилей в Южном Судане, однако для их управления всё ещё требуются водители.
Но уже в 2024 году планируется внедрить беспилотные авто со встроенным искусственным интеллектом, которые будут автономно доставлять гуманитарную помощь в опасные районы.
Сообщается, что ВПП приняло данное решение на фоне усиления нападений на гуманитарных работников. Организация уже потеряла трёх сотрудников в начале 2023 года в Судане.
Использование роботизированных автомобилей станет важным шагом вперёд для обеспечения безопасности персонала и эффективной доставки гуманитарной помощи.