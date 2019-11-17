ООН обвинила смартфоны в гибели россиян

А также изъяны в образовании водителей и пешеходов, езда за рулем в пьяном виде и недостатки в правовом преследовании нарушителей. Об этом заявил представитель ООН, президент Международной автомобильной федерации (FIA).

«РИА Новости» приводит данные ГИБДД, согласно которым в 2018 году на российских дорогах произошло более 168 тысяч ДТП. В них погибли более 18 тысяч человек.

Представитель ООН отметил, что это слишком большое количество. В основном на ситуацию влияют недостатки в образовании. Президент FIA считает, что обучать правилам дорожного движения надо ещё школьников. Взрослым водителям также стоит прекратить практиковать пьяное вождение и не пользоваться телефоном за рулём.