ООН осудила цензуру в соцсетях

Представитель ЮНЕСКО, тем не менее, уверен, что с радикализацией в интернете необходимо что-то делать. По его словам, сейчас всё больше молодых людей проводят основное время в киберпространстве и находятся под угрозой «промывания мозгов».

Раньше соцсети не пытались бороться с радикализацией, но потом «случились теракты в Европе». Это побудило руководителей платформ принять ответные меры. ЮНЕСКО считает и своей заслугой то, что сегодня YouTube блокирует экстремистские видео, а Facebook закрывает фальшивые страницы. Однако соцсети должны чётко понимать, какие посты разжигают рознь, а какие просто выражают мнение. Политика ЮНЕСКО заключается в том, чтобы продвигать свободу слова. Поэтому организация призывает руководство социальных сетей к вдумчивым действиям.