ООН призвала Илона Маска соблюдать права человека в Twitter

«Соблюдение наших общих прав должно определять пределы использования и эволюции платформы. Иначе говоря, я призываю вас обеспечить то, чтобы права человека занимали центральное место в управлении Twitter под вашим руководством», — сказано в открытом письме.

Тюрк признал, что его беспокоят массовые увольнения сотрудников Twitter, инициированные Илоном Маском. Эти работники как раз отвечали за контроль над соблюдением прав человека и правил этики.