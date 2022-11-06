ООН призвала Илона Маска соблюдать права человека в Twitter

09:58, 06 ноября 2022
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ООН призвала Илона Маска соблюдать права человека в TwitterПредставителя организации обеспокоили массовые увольнения
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Илона Маска обеспечить соблюдение прав человека в Twitter, который предприниматель недавно купил.
«Соблюдение наших общих прав должно определять пределы использования и эволюции платформы. Иначе говоря, я призываю вас обеспечить то, чтобы права человека занимали центральное место в управлении Twitter под вашим руководством», — сказано в открытом письме.
Тюрк признал, что его беспокоят массовые увольнения сотрудников Twitter, инициированные Илоном Маском. Эти работники как раз отвечали за контроль над соблюдением прав человека и правил этики.