ООН: ракета Северной Кореи упала в экономической зоне России

Хиари сообщил, что ракета была запущена в среду из района Пхеньяна по навесной траектории, пролетела около 1001 км, достигла высоты 6648,4 км и упала в исключительной экономической зоне РФ. Полет длился около 74 минут, что, по его словам, является потенциальным рекордом продолжительности полета баллистической ракеты КНДР.

Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на данный момент нет подтверждающих данных о падении ракеты в исключительной экономической зоне России.