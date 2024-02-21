ООН рассмотрит риски вмешательства спутниковых группировок в астрономию

Решение было принято после заседания научно-технического подкомитета COPUOS, и если вопрос будет утвержден полностью в июне, комитет сможет обсудить проблемы, вызванные крупными спутниковыми группировками, на заседаниях в период с 2025 по 2029 год.

Это решение является важным шагом для астрономии, поскольку представители этой области давно обеспокоены воздействием спутников на наблюдения с Земли. Открытие дискуссии на уровне ООН может привести к рекомендациям по минимизации вмешательства констелляций, которые страны могли бы включить в свои законы и регулирования.