ООН рассмотрит риски вмешательства спутниковых группировок в астрономию

Опубликовано 21 февраля 2024, 07:30
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ООН рассмотрит риски вмешательства спутниковых группировок в астрономиюОжидается утверждение
Комитет ООН по мирному использованию космоса (COPUOS) примет в рассмотрение риски вмешательства спутниковых группировок в астрономию, в том числе их воздействие на радиоастрономию и создание искусственных полос в оптических и инфракрасных изображениях.
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Решение было принято после заседания научно-технического подкомитета COPUOS, и если вопрос будет утвержден полностью в июне, комитет сможет обсудить проблемы, вызванные крупными спутниковыми группировками, на заседаниях в период с 2025 по 2029 год.
Это решение является важным шагом для астрономии, поскольку представители этой области давно обеспокоены воздействием спутников на наблюдения с Земли. Открытие дискуссии на уровне ООН может привести к рекомендациям по минимизации вмешательства констелляций, которые страны могли бы включить в свои законы и регулирования.
Источник:Space News
Автор:Булат Кармак
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