ООН: сотни тысяч людей проданы в «рабство» в качестве онлайн-мошенников

Жертвы, часто принуждаемые организованными преступными группировками, сталкиваются с набором манипуляций - от угроз их безопасности, пыток и бесчеловечного обращения до сексуального насилия и принудительного труда.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Турк подчеркивает, что этими жертвами манипулируют и подвергают «бесчеловечному обращению», принуждая к участию в преступных операциях. Авторы доклада призывают мир не забывать, что здесь есть два слоя жертв - те, кого обманули, и те, кого принудили к совершению правонарушения.

Масштабы эпидемии мошенничества трудно определить из-за ее скрытного характера и пробелов в официальном реагировании. Однако, по оценкам, в Мьянме и Камбодже жертвами стали более 120 тыс человек. Другие страны, такие как Лаос, Филиппины и Таиланд, также попали в эту паутину, приносящую миллиарды долларов незаконных доходов в год.