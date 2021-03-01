ООН уличили в использовании российских бронеавтомобилей

Как пишет «Российская газета», около 50 бронеавтомобилей в 2006 году получила от России армия Уругвая. Теперь она применяет ГАЗ-3937 «Водник» в ходе выполнения миротворческой миссии ООН на Голанских высотах.

Журналисты напомнили, что российский бронеавтомобиль считается высокоманёвренным. Он весит 7500 килограммов и может уместить 11 человек. Отмечается, что армии Уругвая передали версию ГАЗ-3937 «Водник» с открыто установленным 7,62-мм пулемётом. В российской армии также использовались машины с поворотной башней с пулемётами КПВТ и ПКТ.

Ранее ГАЗ-3937 «Водник» замечали в составе правительственных войск Сирии, а именно у специальных сил разведки Военно-воздушных сил.