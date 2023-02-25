Опасно ли быть холостяком? Учёные выяснили их риск смерти от сердечной недостаточности

Авторы новой научной работы изучили данные исследования атеросклероза, в котором участвовали 6,8 тысячи взрослых американцев в возрасте от 45 до 84 лет. Исследователи сравнили показатели выживаемости на протяжении 4,7 года у 94 человек с диагнозом «сердечная недостаточность».

Оказалось, что у мужчин с сердечной недостаточностью, которые никогда не состояли в браке, риск умереть в течение почти пяти лет после постановки диагноза был в два раза выше. Возможно, на это влияют такие факторы, как изоляция и недостаток общения с окружающими, несоблюдение режима лечения и предписанной диеты, низкий уровень ухода и физической активности, а также употребление алкоголя и нежелание посещать врача.