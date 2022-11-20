Опасны ли для Земли солнечные вспышки

Но сильные солнечные вспышки способны усилить ионизацию верхних слоёв атмосферы. Они выбивают электроны из атомов, а это мешает распространению коротковолновых радиосигналов, которые используются для связи.

Кроме того, из-за солнечных вспышек нагревается ионосфера. В результате она расширяется, что может быть опасным для искусственных спутников, которые находятся на околоземной орбите.

Теоретически может из-за вспышек произойти и нечто более опасное. Например, из-за солнечной вспышки к Земле может быть выброшен поток субатомных частиц энергии. Всё это способно негативно повлиять на телефонные линии, электрические распределительные сети, а также может подвергнуть опасному уровню радиации космонавтов.

Однако каких-либо долгосрочных последствий из-за солнечных вспышек не бывает.