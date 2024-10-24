OpenAI и Microsoft выделили 10 млн долларов на ИИ-журналистику

Опубликовано 24 октября 2024, 06:001 мин.
OpenAI и Microsoft выделили 10 млн долларов на ИИ-журналистикуГранты на инструменты
OpenAI и Microsoft объявили о совместной инициативе по поддержке внедрения ИИ-инструментов в журналистику. Компании предоставят гранты до 10 миллионов долларов пяти новостным организациям: Chicago Public Media, Minnesota Star Tribune, Newsday, The Philadelphia Inquirer и The Seattle Times.
Каждое новостное агентство получит двухлетнюю «стипендию» по ИИ для разработки и внедрения ПО, направленного на «улучшение журналистики и устойчивости бизнеса». Инициатива поддерживается Институтом журналистики Ленфеста.
Хотя некоторые СМИ выразили обеспоенность по поводу плагиата и нарушения авторских прав, другие стремились сотрудничать с ИИ-компаниями для «изучения новых возможностей».
К чему это приведет — покажет время, но сейчас можно с уверенностью сказать, что ИИ в журналистике будет использоваться всё чаще.
Источник:lenfest institute
Автор:Максим Многословный
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