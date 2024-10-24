OpenAI и Microsoft выделили 10 млн долларов на ИИ-журналистику

Каждое новостное агентство получит двухлетнюю «стипендию» по ИИ для разработки и внедрения ПО, направленного на «улучшение журналистики и устойчивости бизнеса». Инициатива поддерживается Институтом журналистики Ленфеста.

Хотя некоторые СМИ выразили обеспоенность по поводу плагиата и нарушения авторских прав, другие стремились сотрудничать с ИИ-компаниями для «изучения новых возможностей».

К чему это приведет — покажет время, но сейчас можно с уверенностью сказать, что ИИ в журналистике будет использоваться всё чаще.