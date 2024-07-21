OpenAI избежала первого иска об авторском праве на созданный ИИ программный код

Опубликовано 21 июля 2024, 10:30
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OpenAI избежала первого иска об авторском праве на созданный ИИ программный кодGitHub и Microsoft все еще в опасности
OpenAI была исключена из громкого иска об авторских правах, связанного с ИИ-инструментом для программирования Copilot, после того как истцы добровольно отказались от своих претензий к компании.
В иске, который стал первым серьезным юридическим вызовом против OpenAI, утверждалось, что Copilot обучался на коде без надлежащего указания авторства. Коллективный иск, поданный в 2022 году в окружной суд США по Северному округу Калифорнии, обвинял Copilot в использовании и создании кода, который потенциально нарушал Закон об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA).
Дело против OpenAI было прекращено, но продолжается судебная борьба против GitHub Inc. и ее материнской компании Microsoft Corp., которая сотрудничала с OpenAI в создании Copilot.