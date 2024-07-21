OpenAI избежала первого иска об авторском праве на созданный ИИ программный код

В иске, который стал первым серьезным юридическим вызовом против OpenAI, утверждалось, что Copilot обучался на коде без надлежащего указания авторства. Коллективный иск, поданный в 2022 году в окружной суд США по Северному округу Калифорнии, обвинял Copilot в использовании и создании кода, который потенциально нарушал Закон об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA).

Дело против OpenAI было прекращено, но продолжается судебная борьба против GitHub Inc. и ее материнской компании Microsoft Corp., которая сотрудничала с OpenAI в создании Copilot.