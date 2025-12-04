OpenAI купит стартап Neptune для улучшения обучения моделей

Финансовые условия сделки не раскрываются. По данным издания The Information, сумма составляет менее 400 миллионов долларов и будет выплачена акциями OpenAI. Компания пока не прокомментировала эту информацию.

Neptune, изначально бывший внутренним инструментом компании Deepsense, стал независимым стартапом в 2018 году. Среди его клиентов значатся Samsung, Roche и HP. Сама OpenAI уже использует трекер Neptune для мониторинга и отладки обучения своих больших языковых моделей GPT.

Ранее генеральный директор OpenAI Сэм Альтман объявил о «красном коде» внутри компании, чтобы ускорить улучшение ChatGPT. Внутренняя инициатива предполагает приоритет разработки чат-бота над другими проектами, включая ИИ-агенов и рекламные решения.