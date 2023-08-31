OpenAI об обучении ИИ на книгах: истцы неправильно понимают авторские права

В своем юридическом ответе OpenAI призвала калифорнийский суд отклонить все претензии, кроме одной, касающейся прямого нарушения авторских прав. Остальные претензии, включая такие причудливые термины, как «викарное нарушение авторских прав» и «нарушение Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA)», названы юридически неубедительными. OpenAI утверждает, что авторы немного не так понимают законы об авторском праве.

Они подчеркнули, что использование материалов, защищенных авторским правом, в качестве строительных блоков для обучения ИИ не означает нарушения авторских прав. В OpenAI твердо заявили, что их цель - облегчить нашу жизнь, а не получать прибыль от распространения краденых материалов.

Продолжение следует…