OpenAI обучит искусственный интеллект для замены начинающих программистов

Утверждается, что компания наняла около 1000 таких подрядчиков, большинство из которых живут «в таких регионах, как Латинская Америка и Восточная Европа». Около 60% нанятых были привлечены для работы по разметке данных, а остальные 40% являются разработчиками.

Предполагается, что OpenAI хочет обучить модель на очень специфических данных, которые отразят процесс человеческого мышления.