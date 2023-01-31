OpenAI обучит искусственный интеллект для замены начинающих программистов

18:13, 31 января 2023
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OpenAI обучит искусственный интеллект для замены начинающих программистовА ты так и не успел вкатиться в айти
СМИ сообщили, что OpenAI, создатель ChatGPT, предпринимает серьезные шаги по найму «армии» внешних подрядчиков для обучения модели, которая сможет заменить начинающих программистов.
Фото: Unsplash
Утверждается, что компания наняла около 1000 таких подрядчиков, большинство из которых живут «в таких регионах, как Латинская Америка и Восточная Европа». Около 60% нанятых были привлечены для работы по разметке данных, а остальные 40% являются разработчиками.
Предполагается, что OpenAI хочет обучить модель на очень специфических данных, которые отразят процесс человеческого мышления.