Наука и технологии
18:13, 31 января 2023
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OpenAI обучит искусственный интеллект для замены начинающих программистов

А ты так и не успел вкатиться в айти

СМИ сообщили, что OpenAI, создатель ChatGPT, предпринимает серьезные шаги по найму «армии» внешних подрядчиков для обучения модели, которая сможет заменить начинающих программистов.

OpenAI обучит искусственный интеллект для замены начинающих программистов

Фото: Unsplash

Утверждается, что компания наняла около 1000 таких подрядчиков, большинство из которых живут «в таких регионах, как Латинская Америка и Восточная Европа». Около 60% нанятых были привлечены для работы по разметке данных, а остальные 40% являются разработчиками.

Предполагается, что OpenAI хочет обучить модель на очень специфических данных, которые отразят процесс человеческого мышления.

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