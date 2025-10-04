OpenAI обвинила Илона Маска в попытке отвлечь внимание всех от проблем его xAI

По словам компании, иск — это не спор о коммерческих тайнах, а «очередная попытка» Маска запугать бывших сотрудников и очернить OpenAI. В документе также говорится, что xAI теряет специалистов из-за внутренних проблем: недовольства стилем управления Маска и корпоративной культурой. OpenAI подчеркнула, что бывшие сотрудники имеют полное право переходить в другие компании по закону Калифорнии.

Неделей ранее xAI обвинила OpenAI в «опасной практике» переманивания сотрудников ради доступа к данным о чат-боте Grok. В иске упоминались бывшие инженеры и топ-менеджеры. OpenAI отвергла эти обвинения и заявила, что не заинтересована в чужих секретах.