OpenAI опубликовала новые электронные письма от Илона Маска

Документы показывают, что в 2017 году Маск и OpenAI согласились, что некоммерческая компания должна перейти к коммерческой модели, чтобы “продвинуть свою миссию” и воспользоваться общественным интересом после того, как ее ИИ победил профессиональных игроков Dota 2.

Маск предложил новую структуру совета директоров, которая дала бы ему первоначальный контроль над компанией, против чего выступила OpenAI. Эти разногласия привели к тому, что Маск покинул совет директоров в 2018 году. Позже, в 2023 году, Маск основал xAI, свою собственную компанию по разработке искусственного интеллекта.

В 2024 году Маск подал в суд на OpenAI из-за партнерства с Microsoft, утверждая, что оно нарушает некоммерческий статус OpenAI. Однако он отозвал иск после того, как OpenAI опубликовала блог с электронными письмами, свидетельствующими о желании Маска объединить OpenAI с Tesla.