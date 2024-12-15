Наука и технологии
Опубликовано 15 декабря 2024, 11:15
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OpenAI опубликовала новые электронные письма от Илона Маска

Раскрывающие прошлые планы компании
OpenAI опубликовала новые электронные письма, тексты и юридические документы, свидетельствующие о том, что Илон Маск когда-то хотел сделать OpenAI коммерческой компанией и назначить его генеральным директором.
OpenAI опубликовала новые электронные письма от Илона Маска
© Ferra

Документы показывают, что в 2017 году Маск и OpenAI согласились, что некоммерческая компания должна перейти к коммерческой модели, чтобы “продвинуть свою миссию” и воспользоваться общественным интересом после того, как ее ИИ победил профессиональных игроков Dota 2.

Маск предложил новую структуру совета директоров, которая дала бы ему первоначальный контроль над компанией, против чего выступила OpenAI. Эти разногласия привели к тому, что Маск покинул совет директоров в 2018 году. Позже, в 2023 году, Маск основал xAI, свою собственную компанию по разработке искусственного интеллекта.

В 2024 году Маск подал в суд на OpenAI из-за партнерства с Microsoft, утверждая, что оно нарушает некоммерческий статус OpenAI. Однако он отозвал иск после того, как OpenAI опубликовала блог с электронными письмами, свидетельствующими о желании Маска объединить OpenAI с Tesla.

Источник:Engadget
Автор:Максим Многословный
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