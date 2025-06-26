OpenAI открыла вакансию эксперта-энергетика ради проекта на 500 млрд долларов

Основная задача — формировать позиции OpenAI по вопросам генерации и потребления энергии, поддержке возобновляемых источников, надежности сетей и устойчивости инфраструктуры. Работа требует взаимодействия с такими организациями, как Министерство энергетики США, региональные операторы и поставщики электроэнергии.

Компания ищет кандидатов с опытом 10−15 лет в области энергетики, инфраструктуры или устойчивого развития, включая работу в правительстве или энергетических компаниях. Зарплата — от 280 до 325 тысяч долларов плюс акции.

Эта вакансия, пишут СМИ, связана с амбициозным проектом OpenAI под названием Stargate, который предполагает вложение около 500 миллиардов долларов в строительство дата-центров в США и других странах. Эти центры могут потреблять до 1−2 гигаватт энергии, поэтому важна тщательная энергетическая стратегия.