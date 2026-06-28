OpenAI отложила запуск GPT-5.6 после запроса властей США

Опубликовано 28 июня 2026, 12:231 мин.
OpenAI отложила запуск GPT-5.6 после запроса властей СШАМодель получит ограниченный доступ
Компания OpenAI решила временно ограничить публичный запуск модели GPT-5.6 после обращения правительства США. На первом этапе доступ к системе получит только небольшая группа проверенных партнеров, список которых передали властям.
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Решение связано с растущим вниманием американских регуляторов к вопросам безопасности передовых ИИ-систем. Власти хотят заранее оценивать возможные риски применения таких технологий, включая угрозы кибератак и военного использования.
OpenAI сообщила, что ограниченный запуск является временной мерой. Компания продолжает обсуждать с администрацией США правила будущих релизов и проводит дополнительные проверки безопасности.
В новую линейку входит GPT-5.6 Sol как наиболее мощная версия, а также модели Terra и Luna, рассчитанные на другие уровни производительности и стоимости.
Источник:Reuters
Автор:Ингела Воробьева
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