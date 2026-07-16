OpenAI ответила на иск Apple о краже коммерческой тайны

Опубликовано 16 июля 2026, 21:231 мин.
OpenAI ответила на иск Apple о краже коммерческой тайныОтрицает всё
OpenAI отвергла обвинения Apple в том, что она использует секретные разработки для создания собственного устройства. В иске, мол, нет доказательств.
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Напомним, недавно Apple подала в суд на создателя ChatGPT. В 41-страничной жалобе утверждается, что «бывшие сотрудники Apple, перешедшие в OpenAI, организованно вывозили конфиденциальную информацию». Среди обвиняемых глава аппаратного подразделения OpenAI Тан Тан, который до этого 24 года проработал в Apple и работал на дизайном iPhone и Apple Watch.
OpenAI заявила, что «уважает честную конкуренцию» и верит в «свободу выбора места работы сотрудниками».
Давать прогнозы, чем закончится этот спор, пока тяжело.
Источник:techcrunch
Автор:Максим Многословный