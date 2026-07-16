Наука и технологии
Опубликовано 16 июля 2026, 21:23
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OpenAI ответила на иск Apple о краже коммерческой тайны

Отрицает всё
OpenAI отвергла обвинения Apple в том, что она использует секретные разработки для создания собственного устройства. В иске, мол, нет доказательств.
OpenAI ответила на иск Apple о краже коммерческой тайны

© Ferra.ru

Напомним, недавно Apple подала в суд на создателя ChatGPT. В 41-страничной жалобе утверждается, что «бывшие сотрудники Apple, перешедшие в OpenAI, организованно вывозили конфиденциальную информацию». Среди обвиняемых глава аппаратного подразделения OpenAI Тан Тан, который до этого 24 года проработал в Apple и работал на дизайном iPhone и Apple Watch.

OpenAI заявила, что «уважает честную конкуренцию» и верит в «свободу выбора места работы сотрудниками».

Давать прогнозы, чем закончится этот спор, пока тяжело.

Источник:techcrunch
Автор:Максим Многословный
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