OpenAI ответила на иск Apple о краже коммерческой тайны

Напомним, недавно Apple подала в суд на создателя ChatGPT. В 41-страничной жалобе утверждается, что «бывшие сотрудники Apple, перешедшие в OpenAI, организованно вывозили конфиденциальную информацию». Среди обвиняемых глава аппаратного подразделения OpenAI Тан Тан, который до этого 24 года проработал в Apple и работал на дизайном iPhone и Apple Watch.

OpenAI заявила, что «уважает честную конкуренцию» и верит в «свободу выбора места работы сотрудниками».

Давать прогнозы, чем закончится этот спор, пока тяжело.