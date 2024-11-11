OpenAI потеряла еще одного ключевого исследователя по безопасности

Этот уход стал частью серии ухода высокопоставленных сотрудников OpenAI, включая Илью Суцкевера и Яна Лейке, которые возглавляли теперь распущенную команду Superalignment. Многие бывшие сотрудники выражают обеспокоенность по поводу того, что OpenAI все больше фокусируется на коммерческих продуктах, часто в ущерб безопасности.

Команда Вэнг, насчитывающая более 80 исследователей, занималась разработкой систем безопасности для мощных ИИ-моделей компании. В своем посте Вэнг выразила гордость за работу своей команды и уверенность в ее будущем, несмотря на вызовы, стоящие перед отраслью.