OpenAI потребовала переписки матери детей Илона Маска и его «правой руки»

Среди них — Шивон Зилис, топ-менеджер Neuralink и мать нескольких детей Маска, а также Джаред Бирчалл, руководитель его семейного офиса и доверенное лицо миллиардера.

Альтман настаивает, что Зилис играла важную роль в переговорах между Маском и основателями OpenAI, включая обсуждения возможной сделки 2017 года, которая могла дать Маску крупную долю в компании. В связи с этим он просит суд обязать Зилис и Бирчалла в течение 72 часов передать все необходимые письма и сообщения.

Адвокаты Маска выступают против двойных допросов и требуют переноса сроков, если документы не будут предоставлены вовремя.

Судебная война между двумя миллиардерами длится уже несколько лет и только набирает обороты.