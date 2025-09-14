Опубликовано 14 сентября 2025, 11:151 мин.
OpenAI потребовала переписки матери детей Илона Маска и его «правой руки»Конфликт накаляется
Судебное противостояние между Илон Маском и OpenAI продолжает развиваться. Напомним, Маск обвинил компанию Сэма Альтмана в нарушении закона: по его словам, OpenAI обещала оставаться некоммерческой, но затем превратилась в бизнес, приносящий прибыль. Альтман утверждает, что сам Маск хотел коммерциализировать проект. Теперь юристы OpenAI требуют предоставить переписку людей из ближайшего окружения Маска.
Среди них — Шивон Зилис, топ-менеджер Neuralink и мать нескольких детей Маска, а также Джаред Бирчалл, руководитель его семейного офиса и доверенное лицо миллиардера.
Альтман настаивает, что Зилис играла важную роль в переговорах между Маском и основателями OpenAI, включая обсуждения возможной сделки 2017 года, которая могла дать Маску крупную долю в компании. В связи с этим он просит суд обязать Зилис и Бирчалла в течение 72 часов передать все необходимые письма и сообщения.
Адвокаты Маска выступают против двойных допросов и требуют переноса сроков, если документы не будут предоставлены вовремя.
Судебная война между двумя миллиардерами длится уже несколько лет и только набирает обороты.