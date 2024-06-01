OpenAI предотвратила «тайные операции влияния» с использованием ее ИИ-моделей

Отчет OpenAI появился на фоне растущей обеспокоенности по поводу потенциального влияния генеративного ИИ на выборы по всему миру, в том числе осенние выборы президента США. Результаты исследования показывают, как эти операции используют ИИ для масштабной генерации текстов и изображений, создания фальшивой активности в социальных сетях и манипулирования общественным мнением.

Раскрытие информации OpenAI совпадает с аналогичными усилиями других технологических компаний по борьбе с «координированным неаутентичным поведением», пишут СМИ. Это подчеркивает растущую потребность в бдительности и сотрудничестве в рамках технологической индустрии для решения проблемы использования ИИ в злонамеренных целях, сообщают эксперты отрасли.