OpenAI превратилась из научной лаборатории в «обычный» технологический гигант

Компания столкнулась с кризисом после недавних отставок нескольких топ-менеджеров, включая главного технического директора Миру Мурати и главного исследователя Боба МакГрю. В то время как OpenAI приближается к оценке в 150 миллиардов долларов, она оказывается между альтруистическими идеалами, на которых была основана, и финансовыми давлениями, связанными с функционированием как технологическая компания.

Инвесторы теперь требуют прибыли, что толкает OpenAI к рассмотрению возможности отказа от своего статуса некоммерческой организации в пользу преобразования в корпорацию.

Несмотря на прежние утверждения о приоритете общественных интересов, переход к прибыльным целям вызывает опасения по поводу безопасности и целостности исследований. Сообщения указывают на то, что сотрудники по безопасности в OpenAI перегружены, работают сверхурочно без необходимого времени для тщательного тестирования. И всё ради развития их детища — ChatGPT.