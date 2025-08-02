Опубликовано 02 августа 2025, 19:051 мин.
OpenAI привлекла $8,3 млрд и стоит уже $300 млрд — больше, чем Coca-Cola и AMDПрогресс
OpenAI привлекла в новом раунде инвестиций сразу $8,3 млрд, а её оценка выросла до рекордных $300 млрд. Это больше, чем стоимость таких крупных компаний, как Coca-Cola, AMD и General Electric.
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Основатель OpenAI Сэм Альтман часто говорит о том, что искусственный интеллект изменит мир и решит важные проблемы. Итог? Инвесторы спешат вкладывать деньги в компанию. Хотя OpenAI зарабатывает на подписках пользователей, основной доход действительно приходит от надежд и обещаний.
Одним из крупнейших инвесторов стала компания Dragoneer Investment Group, вложившая $2,8 млрд — одна из крупнейших сумм, когда-либо вложенных одним фондом. Раунд финансирования оказался в пять раз превышающим спрос.
По словам анонимного сотрудника OpenAI, выручка компании за год уже достигла $13 млрд и к концу года может превысить $20 млрд. Сейчас у OpenAI около пяти миллионов бизнес-клиентов.