Основатель OpenAI Сэм Альтман часто говорит о том, что искусственный интеллект изменит мир и решит важные проблемы. Итог? Инвесторы спешат вкладывать деньги в компанию. Хотя OpenAI зарабатывает на подписках пользователей, основной доход действительно приходит от надежд и обещаний.

Одним из крупнейших инвесторов стала компания Dragoneer Investment Group, вложившая $2,8 млрд — одна из крупнейших сумм, когда-либо вложенных одним фондом. Раунд финансирования оказался в пять раз превышающим спрос.

По словам анонимного сотрудника OpenAI, выручка компании за год уже достигла $13 млрд и к концу года может превысить $20 млрд. Сейчас у OpenAI около пяти миллионов бизнес-клиентов.