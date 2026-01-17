OpenAI Сэма Альтмана инвестировала в его же стартап мозговых чипов Merge Labs

Цель Merge Labs — объединить биологический и искусственный интеллект, чтобы «расширить возможности человека». Стартап разрабатывает более безопасные и высокоскоростные BCI.

В отличие от Neuralink Илона Маска, Merge Labs использует ультразвуковую технологию вместо электродов. Что якобы позволяет взаимодействовать с большим числом нейронов.

О возможном участии OpenAI в Merge Labs ходили слухи с лета 2025 года. Теперь они сбылись.