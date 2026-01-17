OpenAI Сэма Альтмана инвестировала в его же стартап мозговых чипов Merge Labs

Опубликовано 17 января 2026, 16:321 мин.
OpenAI Сэма Альтмана инвестировала в его же стартап мозговых чипов Merge LabsДеньги пойдут на разработку интерфейсов «мозг-компьютер»
OpenAI вложилась в Merge Labs, стартап, который создаёт интерфейсы «мозг-компьютер» (BCI). Компания привлекла $ 252 млн на ранней стадии финансирования, при этом точная сумма участия OpenAI не раскрывается. Глава OpenAI Сэм Альтман при этом является одним из соучредителей Merge Labs.
Цель Merge Labs — объединить биологический и искусственный интеллект, чтобы «расширить возможности человека». Стартап разрабатывает более безопасные и высокоскоростные BCI.
В отличие от Neuralink Илона Маска, Merge Labs использует ультразвуковую технологию вместо электродов. Что якобы позволяет взаимодействовать с большим числом нейронов.
О возможном участии OpenAI в Merge Labs ходили слухи с лета 2025 года. Теперь они сбылись.