OpenAI снова спотыкается: запуск магазина для ИИ-инструментов отложен до следующего года

OpenAI снова спотыкается: запуск магазина для ИИ-инструментов отложен до следующего годаВозможно, свою роль сыграло недавнее увольнение гендиректора
Долгожданный магазин GPT от OpenAI столкнулся с очередной неудачей: компания признала, что из-за непредвиденных проблем релиз будет перенесен на следующий год. Изначально запуск магазина был запланирован на декабрь/ Недавняя суматоха в OpenAI, отмеченная сменой генерального директора и бунтом сотрудников, скорее всего, способствовала отсрочке.
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В электронном письме, направленном тем, кто зарегистрировался в GPT Builder, OpenAI признала наличие непредвиденных трудностей и заверила пользователей, что в процессе работы над магазином будут продолжены усилия по улучшению ChatGPT. Цель магазина GPT - создать рынок, на котором пользователи смогут продавать и делиться своими индивидуальными моделями GPT, а создатели получат вознаграждение за их использование.
Пока компания справляется с внутренними проблемами, пользователи с нетерпением ждут обновлений и предвкушают возможный запуск магазина GPT, который теперь отложен до следующего года.