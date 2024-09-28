OpenAI спрогнозировала доход в $11,6 миллиардов в следующем году

Опубликовано 28 сентября 2024, 15:221 мин.
OpenAI спрогнозировала доход в $11,6 миллиардов в следующем годуThrive Capital получает эксклюзивную опцию для повторных инвестиций
OpenAI прогнозирует значительный рост выручки, ожидая $ 11,6 миллиарда в 2025 году, согласно источникам СМИ. Это следует за прогнозом $ 3,7 миллиарда для 2024 года. Thrive Capital, ведущий инвестор в текущем раунде финансирования OpenAI на $ 6,5 миллиарда, готов инвестировать более $ 1 миллиарда и обеспечил себе эксклюзивную опцию для дополнительного вложения $ 1 миллиарда в следующем году при сохранении той же оценки, если OpenAI достигнет целевых показателей выручки.
Текущий раунд финансирования, оценивающий компанию в $ 150 миллиардов, будет завершен в ближайшее время. Примечательно, что основной источник доходов OpenAI — это популярный сервис ChatGPT, который, как ожидается, принесет $ 2,7 миллиарда выручки в этом году по сравнению с $ 700 миллионами в 2023 году.
Другие значимые инвесторы включают Microsoft, Nvidia, Apple и Khosla Ventures, хотя только Thrive получил возможность для дополнительных инвестиций на выгодных условиях.