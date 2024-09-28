OpenAI спрогнозировала доход в $11,6 миллиардов в следующем году

Текущий раунд финансирования, оценивающий компанию в $ 150 миллиардов, будет завершен в ближайшее время. Примечательно, что основной источник доходов OpenAI — это популярный сервис ChatGPT, который, как ожидается, принесет $ 2,7 миллиарда выручки в этом году по сравнению с $ 700 миллионами в 2023 году.

Другие значимые инвесторы включают Microsoft, Nvidia, Apple и Khosla Ventures, хотя только Thrive получил возможность для дополнительных инвестиций на выгодных условиях.