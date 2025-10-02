OpenAI стала самой дорогой частной компанией с оценкой в $500 млрд

По данным источников, текущие и бывшие сотрудники продали акции на сумму около $6,6 млрд инвесторам, включая SoftBank, Thrive Capital, Dragoneer, MGX и T. Rowe Price. Ранее оценка OpenAI составляла $300 млрд. Компания, напомним, ведёт переговоры с Microsoft о переходе в более традиционную прибыльную структуру.

OpenAI была основана в 2015 году как некоммерческая организация с целью безопасного развития ИИ.