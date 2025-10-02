OpenAI стала самой дорогой частной компанией с оценкой в $500 млрд

Опубликовано 02 октября 2025, 19:251 мин.
OpenAI стала самой дорогой частной компанией с оценкой в $500 млрдОбойдя SpaceX Илона Маска
OpenAI завершила сделку, позволяющую сотрудникам продать акции компании. Это сделало стартап владельца ChatGPT крупнейшей частной технологической компанией в мире, обойдя SpaceX с оценкой $400 млрд.
По данным источников, текущие и бывшие сотрудники продали акции на сумму около $6,6 млрд инвесторам, включая SoftBank, Thrive Capital, Dragoneer, MGX и T. Rowe Price. Ранее оценка OpenAI составляла $300 млрд. Компания, напомним, ведёт переговоры с Microsoft о переходе в более традиционную прибыльную структуру.
OpenAI была основана в 2015 году как некоммерческая организация с целью безопасного развития ИИ.
Несмотря на то, что OpenAI всё ещё не получает прибыль, она участвует в создании инфраструктуры для ИИ и заключает крупные сделки с Oracle и SK Hynix.
На фоне конкуренции OpenAI продолжает выпуск новых технологий, включая мощную модель GPT-5, чтобы укрепить своё лидерство на рынке искусственного интеллекта.