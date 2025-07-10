OpenAI тратит больше, чем зарабатывает, чтобы удержать талантливых сотрудников

Такие расходы редкость даже для Кремниевой долины. Для сравнения: перед IPO Google тратил на такие выплаты только 16% от выручки. OpenAI же потратил 119%.

Причина — острая конкуренция за специалистов в области искусственного интеллекта. Meta* активно переманивает инженеров, предлагая многомиллионные бонусы. Это вызвало кризис в OpenAI, и руководство было вынуждено срочно пересмотреть политику оплаты труда.

Компания обещает, что со временем доля выплат в акциях снизится до 45% в этом году и до 10% к 2030 году. Также обсуждается идея, что треть компании будет принадлежать её сотрудникам, ещё треть — Microsoft.

Однако из-за продолжающейся «охоты за мозгами» со стороны Meta* расходы могут остаться на высоком уровне. Это ставит OpenAI в сложное положение — нужно срочно наращивать доходы, чтобы оправдать инвестиции и сохранить лидерство в «гонке» за созданием суперразумного ИИ.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена