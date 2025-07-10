Наука и технологии
Опубликовано 10 июля 2025, 09:45
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OpenAI тратит больше, чем зарабатывает, чтобы удержать талантливых сотрудников

Компания держится, как может
OpenAI, компания, создавшая ChatGPT, тратит огромные суммы, чтобы не потерять своих лучших сотрудников. По данным The Information, она недавно выдала опционы на акции на сумму $ 4,4 миллиарда — это больше, чем вся её годовая выручка ($ 3,7 миллиарда).
OpenAI тратит больше, чем зарабатывает, чтобы удержать талантливых сотрудников

© Ferra.ru

Такие расходы редкость даже для Кремниевой долины. Для сравнения: перед IPO Google тратил на такие выплаты только 16% от выручки. OpenAI же потратил 119%.

Причина — острая конкуренция за специалистов в области искусственного интеллекта. Meta* активно переманивает инженеров, предлагая многомиллионные бонусы. Это вызвало кризис в OpenAI, и руководство было вынуждено срочно пересмотреть политику оплаты труда.

Компания обещает, что со временем доля выплат в акциях снизится до 45% в этом году и до 10% к 2030 году. Также обсуждается идея, что треть компании будет принадлежать её сотрудникам, ещё треть — Microsoft.

Однако из-за продолжающейся «охоты за мозгами» со стороны Meta* расходы могут остаться на высоком уровне. Это ставит OpenAI в сложное положение — нужно срочно наращивать доходы, чтобы оправдать инвестиции и сохранить лидерство в «гонке» за созданием суперразумного ИИ.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный
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