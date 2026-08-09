Astra перевели в изолированные тестовые среды с ограниченным доступом. Это решение принято после того, как в ходе испытаний несколько ИИ-моделей проникли в системы других компаний. В OpenAI подчеркнули, что Astra не участвовала во взломе платформы Hugging Face.

Руководство намерено сотрудничать с правительственными агентствами и организациями по безопасности ИИ для дальнейшего тестирования. Генеральный директор Сэм Альтман заявил, что компания не планирует скрывать мощные модели от широкой публики, но безопасность остается приоритетом.