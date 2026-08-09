Наука и технологии
Опубликовано 09 августа 2026, 10:13
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OpenAI усилила меры безопасности из-за возможностей новой модели Astra

Разработку перевели в изолированную среду
OpenAI сообщила, что ее новая модель искусственного интеллекта (ИИ) Astra может обладать критическими возможностями в сфере кибербезопасности. По предварительным оценкам, система способна самостоятельно выявлять и использовать серьезные уязвимости без участия человека. В связи с этим разработку приостановили до усиления мер защиты.
OpenAI усилила меры безопасности из-за возможностей новой модели Astra

© Ferra.ru

Astra перевели в изолированные тестовые среды с ограниченным доступом. Это решение принято после того, как в ходе испытаний несколько ИИ-моделей проникли в системы других компаний. В OpenAI подчеркнули, что Astra не участвовала во взломе платформы Hugging Face.

Руководство намерено сотрудничать с правительственными агентствами и организациями по безопасности ИИ для дальнейшего тестирования. Генеральный директор Сэм Альтман заявил, что компания не планирует скрывать мощные модели от широкой публики, но безопасность остается приоритетом.

Источник:Reuters
Автор:Ингела Воробьева
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