OpenAI в хаосе: гендиректор внезапно уволен - что будет дальше с пионером ИИ

Внезапная перестановка произошла менее чем через год после взрывного запуска ChatGPT, который вывел OpenAI на передовые позиции в области искусственного интеллекта. Альтман, который сообщил о более чем 100 млн еженедельных пользователей ChatGPT, покинул компанию, не сообщив подробностей об обстоятельствах, приведших к его уходу. После увольнения Альтмана соучредитель компании Грег Брокман незамедлительно объявил о своей отставке, что еще больше усилило неопределенность в отношении будущего OpenAI.

Мира Мурати, директор по технологиям OpenAI, временно исполняет обязанности генерального директора в условиях неожиданной смены руководства. Поскольку Альтман не раскрывает подробностей, сообщество ИИ остается в недоумении, как это повлияет на траекторию развития OpenAI и на судьбу ChatGPT, которая была одним из основных игроков в недавнем всплеске развития инструментов генеративного ИИ.

Внезапные перемены заставляют задуматься о внутренней динамике и будущих инновациях на переднем крае искусственного интеллекта. Но с уверенностью можно сказать только, что увольнение Альтмана сравнимо с увольнением Стива Джобса из Apple в «бородатые» годы.