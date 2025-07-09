OpenAI «в отместку» переманила ведущих инженеров из xAI, Meta* и Tesla

Президент OpenAI Грег Брокман подтвердил эту информацию и поприветствовал новых сотрудников в соцсети X. Все четверо присоединятся к так называемой «команде масштабирования», которая отвечает за работу дата-центров и собственно масштабирование систем, включая проект Stargate.

Ранее Руддараджу и Далтон участвовали в создании суперкомпьютера Colossus для компании xAI. Этот проект включал более 200 000 видеокарт и считается одним из крупнейших в мире. Руддараджу, прощаясь с X, написал, что изначально не верил, что можно так быстро развернуть 100 000 GPU, но горд тем, что команда это сделала и успешно обучила модель Grok 3.

Война за таланты в сфере ИИ становится всё острее. Недавно Meta* переманила семерых исследователей из OpenAI для своей команды по созданию ИИ уровня AGI.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена